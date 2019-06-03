Волгоградский коммерсант-аферист лишил невестку и племянницу бизнеса

СЕГОДНЯ 14:53 2019-06-03T14:53:35+03:00

Его будут судить за мошенничество, а также за сокрытие налогов и невыплату зарплаты

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Есть поговорка: «Хочешь узнать человека, начни делить с ним наследство». Вот и 47-летний коммерсант показал всю свою суть, мошенническим путем отобрав у родственников часть бизнеса, принадлежавшую его покойному брату.

Еще в 2000-м два родных брата возглавили мебельную фабрику. Вместе вели бизнес и достаточно успешно. Но в 2013-м один из братьев скоропостижно скончался. И весь бизнес «отхватил» второй брат. Понимая, что супруга и дочь погибшего не сильно вникают в финансовую деятельность, он стал за бесценок продавать имущество предприятия, которое входило в долю брата.

- В общей сложности он занизил стоимость объектов почти на 22 миллиона рублей. Примечательно, что покупателем во всех случаях выступала строительная фирма злоумышленника. В результате мошеннической схемы родственники лишились своего бизнеса, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

В ходе следствия вскрылись и другие аферы волгоградского коммерсанта. Так, он два года (с 2015 по 2017) через лже-организации, которые якобы являлись субподрядчиками и поставщиками, вывел с фирмы свыше 5 миллионов рублей, которые он должен был заплатить в бюджет в виде налогов.

Экономил бизнесмен и на своих подчиненных: в разное время - с октября 2014 года по октябрь 2018 года - он периодически не платил работникам зарплаты. В итоге четверым задолжал уже 142,5 тысячи рублей. При этом, как установили следователи СУ СК, за этот период на счета предприятия поступило свыше 3 миллионов 600 тысяч рублей. Коммерсант тратил их на ГСМ и стройматериалы, а оплату аренды, коммунальные платежи и кредит. В общем куда угодно, только не на зарплаты.

Теперь бизнесмен проходит по уголовному делу сразу по трем статьям. Следователи уже собрали факты и улики, доказывающие его вину, прокуратура утвердила обвинительное заключение, и дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU