2019-06-03T14:27:51+03:00
Общество

Пять волгоградских семей будут бороться за звание лучших в России

Победители регионального конкурса «Семья года» отправятся в Москву
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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Каждый год во всех регионах страны награждают самые крепкие и самые уникальные семьи. Лучших выбирают на региональных этапах всероссийского конкурса «Семья года». В Волгоградской области в этом году боролись за звания победителей 58 семей из 37 муниципальных образований. Из них выбрали пять лучших: по одной семье в каждой номинации. Они набрали высшие баллы за презентации, портфолио, выступления и очные испытания.

Итак, в категории «Золотая семья России» лидерами стала чета Григория и Варвары Коноваловых. Звание лучшей «многодетной семьи» завоевали Сергея и Екатерины Чередниченко из Волгограда. В номинации «Сельская семья» победителями стали Сергей и Анна Шачневы из Быковского района, Любови и Евгению Дойковым присудили звание «Семья — хранитель традиций». Из молодых семей самые высокие баллы получили Николай и Елена Глазковы.

- Теперь визитки и презентации этих семей - победителей от Волгоградской области - направят в Москву, где их рассмотрит федеральная комиссия. Те, кто пройдёт отбор, отправятся в столицу для участия в заключительном этапе, - сообщают «КП-Волгоград» в администрации области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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