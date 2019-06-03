2019-06-03T12:28:07+03:00
Происшествия

В Астрахани 1 июня школьника убило током после душа

Он решил включить электроплиту в розетку
Екатерина МАЛИНИНА
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Бригада "скорой" не смогла откачать мальчика.Бригада "скорой" не смогла откачать мальчика.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Жуткая трагедия в Астрахани произошла 1 июня в одной из квартир в Трусовском районе. 13-летний мальчишка вернулся домой после прогулки. Сначала отправился в душ – прийти в себя после изнуряющей жары, а затем решил согреть себе обед. Правда, вытираться не стал, чтобы хоть немного сохранить прохладу. Он схватился за вилку электроплиты и вставил ее в розетку. Из-за того, что вода осталась на руках, школьника ударило током. Мать, которая была в соседней комнате, услышала крики сына и прибежала на кухню, но сделать уже ничего не смогла. Ее сын умер сразу же. Не смогли запустить сердце и медики, приехавшие на место ЧП.

Сейчас по факту гибели ребенка проводится проверка. Следователи СУ СК по Астраханской области в ближайшее время должны решить, возбуждать уголовное дело или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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