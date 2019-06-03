2019-06-03T12:08:25+03:00
Авто

Волгоградских школьников везли в летний лагерь на автобусе с неисправными тормозами

Сотрудники ГИБДД заставили водителя сойти с маршрута и выписали штраф предприятию
Светлана КРИЛЛОВА
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ГИБДД проверяет, на каких автобусах перевозят юных пассажиров.ГИБДД проверяет, на каких автобусах перевозят юных пассажиров.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сотрудники технадзора городского отдела ГИБДД 1 июня посвятили рейд проверке автобусов, на которых везут детей в летние оздоровительные лагеря. И, как оказалось, в этой сфере до идеального порядка далеко, - организации рискуют жизнью пассажиров, даже зная, что в салоне одни дети. Во время акции полицейские остановили для проверки автобус, перевозящий школьников из Волгограда до лагеря в поселке Песковатка Дубовского района. Тщательно изучили всё: наличие необходимой документации, подготовку водителя, техническое состояние самого автобуса.

Проверка показала, что предназначенный для детей «Мерседес» был неисправен – из передних шлангов тормозной системы произошла утечка сжатого воздуха. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, транспортное средство уже исключили из списка эксплуатируемых.

В лагерь под Дубовкой пытались перевезти детей на автобусе с неисправной тормозной системой. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В лагерь под Дубовкой пытались перевезти детей на автобусе с неисправной тормозной системой.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Водитель и ответственные лица транспортного предприятия понесут административное наказание. Соответствующие дела в МВД открыли сразу по трем статьям КоАП РФ: ст. 12.5, ст. 12.31.1, ст. 12.31. Это значит, что виновным придется дать ответ за управление транспортным средством с заведомо неисправной тормозной системой, за нарушение правил безопасности пассажирских перевозок и за выпуск на линию неисправного автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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