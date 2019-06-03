Волгоградке пришлось вызывать «скорую» к самолету из-за аэрофобии

СЕГОДНЯ 11:09 2019-06-03T11:09:34+03:00

Во время рейса ей помогли справиться со стрессом врачи

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2 июня Boing-738 летел из Москвы в Волгоград. После того, как самолет набрал высоту, одна из пассажирок почувствовала себя плохо. Она схватилась за сердце, стала тяжело дышать. Стюарды сообщили о ЧП пилотам и встал вопрос о возвращение в аэропорт Шереметьево, чтобы оказать волгоградке квалифицированную помощь. Но ее женщина получила прямо в салоне авиалайнера. Среди пассажиров нашлись медики, которые и помогли даме.

На земле ее ждала «скорая» - экипаж предупредил Волгоградский аэропорт о ЧП на борту.

Скорая отвезла доставила женщину в больницу. Ее осмотрели медики. Но как оказалось, никакого инсульта и инфаркта у нее не было, она просто перенервничала во время полета, - сообщили «КП-Волгоград» в облздраве. – Ее отпустили домой.

Скорее всего, у волгоградки – аэрофобия – боязнь полетов и она не смогла справиться со стрессом. Отсюда и удушье и слабость.

ИСТОЧНИК KP.RU