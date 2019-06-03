В Волгограде водолазы ищут утонувшего на стихийном пляже студента из Афганистана

СЕГОДНЯ 10:39 2019-06-03T10:39:14+03:00

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ЧП случилось в воскресенье 2 июня. Компания студентов из Афганистана отдыхала на берегу Волги – даже им стало невыносимо жарко под волгоградским солнцем. Они спустились вниз от ТЮЗа и устроила пикник рядом с водой. Место совсем не предназначено для отдыха, но молодых людей это не смутило. Они взяли с собой горячительного, так что вскоре уже практически все были изрядно навеселе. Один из студентов решил охладиться в воде. Забрался в Волгу, отплыл на несколько метров от берега, сделал пару взмахов и стал тонуть.

Его друзья видели, что происходит, но ничем не могли помочь. Никто из них не умел плавать, и все боялись воды.Спасатели приехали уже на сообщение об утонувшем человеке. Пляж здесь стихийный, народ купается на свой страх и риск, поэтому вышек и дежурных здесь нет.

- Сейчас ищем тело утонувшего молодого человека. Скорее всего, его отнесло вниз по течению, поэтому основные водолазные работы ведут в районе спасательной станции в Красноармейском районе, - сообщил «КП-Волгоград» начальник оперативного отдела ГКУ «Служба спасения» Игорь Корляков.

ИСТОЧНИК KP.RU