В Волгограде водолазы ищут утонувшего на стихийном пляже студента из Афганистана
ЧП случилось в воскресенье 2 июня. Компания студентов из Афганистана отдыхала на берегу Волги – даже им стало невыносимо жарко под волгоградским солнцем. Они спустились вниз от ТЮЗа и устроила пикник рядом с водой. Место совсем не предназначено для отдыха, но молодых людей это не смутило. Они взяли с собой горячительного, так что вскоре уже практически все были изрядно навеселе. Один из студентов решил охладиться в воде. Забрался в Волгу, отплыл на несколько метров от берега, сделал пару взмахов и стал тонуть.
Его друзья видели, что происходит, но ничем не могли помочь. Никто из них не умел плавать, и все боялись воды.Спасатели приехали уже на сообщение об утонувшем человеке. Пляж здесь стихийный, народ купается на свой страх и риск, поэтому вышек и дежурных здесь нет.
- Сейчас ищем тело утонувшего молодого человека. Скорее всего, его отнесло вниз по течению, поэтому основные водолазные работы ведут в районе спасательной станции в Красноармейском районе, - сообщил «КП-Волгоград» начальник оперативного отдела ГКУ «Служба спасения» Игорь Корляков.
ИСТОЧНИК KP.RU