В Волжском мужчина на «шестерке» врезался в шлагбаум

СЕГОДНЯ 10:03 2019-06-03T10:03:00+03:00

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Жара выводит водителей из равновесия. Все больше на дорогах происходит глупых аварий, все больше не справляются с управлением авто даже в несложных ситуациях. В Волжском в аварию попал 42-летний мужчина. Он на «шестерке» выезжал с парковки заводоуправления Волжской ГЭС в сторону улицы Ленина. Но перед шлагбаумом потерял контроль над машиной и врезался в препятствие. Причем сделал это на большой скорости. В ДТП пострадали все пассажиры машины. 21-летний парень, 23-летняя женщина и 45-летний мужчина. Их с различными травмами на «скорой» отвезли в больницу.

Еще один водитель не справился с управлением в Городищенском районе. 59-летний волгоградец на «Рено Сандеро» съехал на правую обочину и не удержал машину на грунтовке. Иномарка перевернулась. Автомобилисту сильно досталось – его с многочисленными травмами доставили к медикам.

А в Дубовском районе19-летний парень на «Приоре» не выдержал дистанцию и врезался в "Газель", которая поворачивала направо, о чем ее водитель «предупредил» поворотником. Два пассажира легковушки попали в больницу.

Сотрудники ГУ МВД по Волгоградской области еще раз предупреждают о соблюдении правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU