2019-06-03T08:47:27+03:00
Общество

В Волгограде улица Чуйкова стала односторонней

От Комсомольской до Краснознаменской можно ехать только в сторону Ворошиловского района
Екатерина МАЛИНИНА
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Парковались здесь и до новой схемы.Парковались здесь и до новой схемы.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА
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Об изменениях в схеме движения на улице Чуйкова власти предупредили заранее. Но утром 3 июня кирпич на пересечении с Краснознаменской для многих стал неожиданностью. Но привыкать придется. Улица Чуйкова на участке от Комсомольской до Краснознаменской стала односторонней. Двигаться можно только в сторону Ворошиловского района.

Чиновники объяснили это стремлением к безопасности. Но прагматики ссылаются на желание властей обустроить хоть чуть-чуть больше мест для парковок. До этого многие оставляли здесь машины перед работой, сужая проезжую часть до одной полосы. Сейчас вряд ли что-то изменится, но зато проезжать машинам будет чуть удобней.

Кстати, дорожные эксперты на этот раз признали решение администрации вполне разумным. Ведь у Чуйкова есть дублирующие улицы, а это значит, что заторов удастся легко избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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