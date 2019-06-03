Волгоградец хранил в гараже винтовку 1895 года, штык-нож и 150 патронов

СЕГОДНЯ 08:28 2019-06-03T08:28:10+03:00

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О коллекционере сотрудникам МВД и ФСБ стало известно из оперативных источников. Увлечение 55-летнего жителя Михайловки оружием не прошло незамеченным. Мужчина трудился охранником, а в свободное время выезжал в степи и копал. Так ему достались винтовка «Манлихер» образца 1895 года производства Австрии, штык-нож, 3 гранаты, минометная мина, пулемет Дегтярева, свыше 150 пистолетных и винтовочных патронов. Также было много составных частей оружия времен Великой Отечественной войны. Как позже выяснили эксперты-криминалисты, большинство из этого оружия вполне пригодно для стрельбы.

Хранил свою коллекцию мужчина и дома и в гараже. Кстати, в гараже у него также нашли и 8 граммов марихуаны. По словам задержанного, использовал ее только для личного употребления.

- Сейчас волгоградцу предстоит ответить по четырем статьям уголовного кодекса. За хранение наркотиков, за незаконное хранение взрывчатых веществ и устройств, незаконное хранение оружие и его составных частей и за незаконное изготовление оружия. Подозреваемому грозит большой срок, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU