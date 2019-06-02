Волгоградцам предлагают побороться на поясах Кэрэш и попробовать настоящий чак-чак

СЕГОДНЯ 18:10 2019-06-02T18:10:23+03:00

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Волгоград – многонациональная земля. Поэтому здесь традиционно отмечают не только казачьи праздники, но и татарские. Вот уже много лет в селе Малые Чапурники на Сабантуй устраивают большое массовое гуляние. В этом году на него приедут коллективы из районов Волгоградской области, а также из Астрахани и республики Татарстан.

В программе песенные выступления и танцы. Также обещают национальные игры и спортивные дуэли. Например, борьбу на поясах Кэрэш. Можно будет полюбоваться джигитовкой и восточными единоборствами. Не оставят организаторы без внимания и детей. Для них в этот день сделали отдельные народные забавы.

Для гурманов будет своя территория. Для любителей поесть приготовят знаменитый чак-чак и колбасу из конины.

Праздник состоится 8 июня в 10 утра в селе Малые Чапурники Светлоярского района.

ИСТОЧНИК KP.RU