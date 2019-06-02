2019-06-02T16:24:02+03:00
Происшествия

Пропавшая 1 июня девочка ночевала в торговом центре

Школьницу нашли волонтеры
Екатерина МАЛИНИНА
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Девочку нашли волонтеры. Фото: "Волгоспас"Девочку нашли волонтеры. Фото: "Волгоспас"
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11-летнюю Аню искали сотни людей: полицейские, волонтеры, просто неравнодушные люди. Ее фото и приметы разнеслись по соцсетям. Люди предлагали помощь в поисках. И это дало свои результаты. 2 июня ребенка нашли в торговом центре Европа Сити Молл - умудрилась где-то спрятаться. Девочка, по ее словам, всю ночь провела в здании. Сейчас ребенка везут в ПДН, а потом вернут маме. Школьница не пострадала: жива-здорова. И женщине и ее дочке предстоит беседа с сотрудниками полиции.

Девочка ушла из дома 1 июня. После небольшой перепалки с мамой вместо совместного похода на праздник, решила одна отправиться гулять по городу. Ребенок и до этого дважды самостоятельно уходил в ТЦ, но каждый раз до темна возвращался. Но не в этот раз. Не пришла домой она ни в 10 вечера, ни утром. Мать написала заявление в полицию и ее начали искать. Один из одноклассников заметил Аню в парке Баку. Так что часть людей прочесывала именно этот район, в том числе и торговый центр рядом. Там ее и нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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