В ближайшие два года все жители Волгоградской области пройдут профосмотры

СЕГОДНЯ 14:05 2019-06-02T14:05:39+03:00

С начала января уже 35 тысяч человек побывали на диспансеризации

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Кампания по диспансеризации населения идет не первый год. Власти поставили амбициозные планы: проверить здоровье всех жителей Волгоградской области. В этом году у врачей в рамках профосмотра побывали 35, 8 тысяч человек. Всего до конца декабря диспансеризацию пройдут 93 тысячи человек.

Как уверяют чиновники облздрава, это позволит выявлять многие заболевания на ранней стадии, когда их можно вылечить. Например, рак. Должно быть выгодно это и работодателям, ведь сотрудники будут реже уходить на больничный. Чтобы на осмотр к медикам добрались самые занятые, в прошлом году введи «Диспансеризацию выходного дня». В субботу по специальному графику в поликлиниках работают все необходимые для мероприятия врачи: окулисты, отоларингологи, хирурги, и прочие узкие специалисты. Тех, у кого нашли заболевания, отправляют на дальнейшее, более глубокое обследование.

Также работают по области Модули здоровья: когда в отдаленные пункты врачи приезжают сами со своим оборудованием.

Диспансеризацию пройти не сложно. Гораздо сложнее попасть к врачу, когда по-настоящему заболеешь и требуется визит к лору или к неврологу. Но и над этим, как уверяют чиновники, они сейчас работают.

ИСТОЧНИК KP.RU