2019-06-02T13:25:32+03:00
Происшествия

В Волгограде полицейские и волонтеры ищут пропавшую 1 июня 11-летнюю школьницу

Ребенок убежал от мамы, когда они собирались на детский праздник
Екатерина МАЛИНИНА
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Девочка до этого уходила погулять одна, но всегда к вечеру возвращалась. Фото: "Волгоспас"Девочка до этого уходила погулять одна, но всегда к вечеру возвращалась. Фото: "Волгоспас"
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Сейчас на поиски 11-летней Ани Комаровской брошены все силы. Ученицу 4 класса 11 гимназию ищут десятки полицейских, волонтеры, создана специальная оперативная группа. Но результатов пока нет.

- Дочка пропала из дома 1 июня. Мы как раз собирались с ней на детский праздник. Попросила ее собрать мусор, а она вместо этого просто ушла. Аня своевольная девочка. Однажды сама уехала в "Акварель" – никому не сказала, второй раз в "Мармелад". После этого я с ней несколько раз разговаривала, объясняла, что так делать нельзя, мы волнуемся. Но она считает себя самостоятельной и взрослой. Но она возвращалась еще до темноты. Ночевала дома. А в этот раз я с ума схожу, когда думаю, что с ней могло случиться, - говорит Светлана, мама Ани.

Последний раз девочку видели в парке «Баку» одноклассники. После этого ее передвижения неизвестны. Всех, кто знает, где может находиться ребенок, просьба позвонить по телефонам 02 – в полицию, маме Светлане – 89178315130, волонтерам - 89044044490.

Приметы Ани: рост 144 сантиметров, серднее телосложение, серые глаза, пухлые губы. Ушла в джинсовых шотах, в розовой блузке в горох, розовых сандалях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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