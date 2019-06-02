2019-06-02T12:48:33+03:00
Происшествия

В Ленинском районе в аварии на трассе погиб трехлетний ребенок

На трассе перевернулся «Рено Сандеро»
Екатерина МАЛИНИНА
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Малыш умер по дороге в больницу.Малыш умер по дороге в больницу.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Авария на трассе Волгоград-Астрахань произошла 2 июня около полудня. В ленинском районе на границе Волгоградской и Астраханской областей перевернулся «Рено Сандеро». Скорость машины была высокой, поэтому последствия аварии очень тяжелые. 53-летняя женщина, которая была за рулем, получила серьезные травмы. Еще одна пассажирка 45 лет также доставлена в больницу с политравмами. В салоне авто также был трехлетний ребенок. Малыш находился в детском кресле. Но оно его, к сожалению, не спасло.

Когда скорая приехала на место аварии, он был еще жив. Сердце крохи остановилось, когда он ехал в медучреждение.

- Сейчас обстоятельствами аварии занимаются сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить, почему иномарка перевернулась. Виновата ли неровность на дороге или неопытность женщины-водителя. На месте работают полицейские, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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