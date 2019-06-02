2019-06-02T11:59:12+03:00
Общество

Камиль Ларин пообещал сделать в Волгограде все детские площадки и дороги, если станет мэром

Известный актер прошелся по местам детства в Кировском районе Волгограда
Екатерина МАЛИНИНА
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Камил Ларин устроил для подписчиков экскурсию по местам детства.Камил Ларин устроил для подписчиков экскурсию по местам детства.
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Радует, когда люди, которые добились больших успехов, не забывают свои родные места. Актера Камиля Ларина любят очень многие. Он известен по комедиям «День выборов» «День радио», "О чем говорят мужчины» и многим другим фильмам. И артист не скрывает, что родом он из Волгограда, и даже гордится тем местом, где прожил очень важную часть жизни. В эту субботу актер выложил в инстаграм целую серию коротких роликов с общей темой: ностальгия.

Он прошелся по Кировскому району. Показал дом, где жил до 7 лет, родную школу №56 и детский сад. Побывал на ступеньках Энергетическом колледжа, где получил профессию электрика и отправился после этого покорять Москву. Заглянул он и в хоккейную коробку, где гонял с друзьями шайбу. Правда, сейчас она поросла бурьяном.

- Когда я буду мэром Волгограда, а такое возможно, я сделаю самые лучшие дороги и самые прекрасные площадки для детей, - пообещал артист.

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Камил Ларин: День ностальгии или когда я буду мэром Волгограда!
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Многие комментаторы заметили, что такое вполне возможно, учитывая мировые тенденции в политике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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