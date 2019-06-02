Камиль Ларин пообещал сделать в Волгограде все детские площадки и дороги, если станет мэром
Радует, когда люди, которые добились больших успехов, не забывают свои родные места. Актера Камиля Ларина любят очень многие. Он известен по комедиям «День выборов» «День радио», "О чем говорят мужчины» и многим другим фильмам. И артист не скрывает, что родом он из Волгограда, и даже гордится тем местом, где прожил очень важную часть жизни. В эту субботу актер выложил в инстаграм целую серию коротких роликов с общей темой: ностальгия.
Он прошелся по Кировскому району. Показал дом, где жил до 7 лет, родную школу №56 и детский сад. Побывал на ступеньках Энергетическом колледжа, где получил профессию электрика и отправился после этого покорять Москву. Заглянул он и в хоккейную коробку, где гонял с друзьями шайбу. Правда, сейчас она поросла бурьяном.
- Когда я буду мэром Волгограда, а такое возможно, я сделаю самые лучшие дороги и самые прекрасные площадки для детей, - пообещал артист.
Многие комментаторы заметили, что такое вполне возможно, учитывая мировые тенденции в политике.
ИСТОЧНИК KP.RU