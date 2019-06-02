2019-06-02T11:22:45+03:00
Общество

В Волгограде в начале июня отключат горячую воду в трех районах

Где то ее не будет неделю, а где-то две
Екатерина МАЛИНИНА
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Воду отключают из-за подготовки труб к новому сезону.Воду отключают из-за подготовки труб к новому сезону.
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Это традиционная процедура. Каждый год часть волгоградцев вооружается тазиками и кастрюлями, чтобы нагреть воду, или идет мыться к друзьям. Летом водопроводные сети и котельные готовят к новому сезону. Чтобы сотрудники водоканала могли спокойно сделать своб работу, горячую воду перекрывают. Об отключениях предупреждают заранее. Так что можно морально подготовиться или уехать на это время в отпуск.

В начале июня отключение затронет три района.

С 3 по 7 июня отключат часть домов в Краснооктябрьском районе

С 4 по 17 июня отключат несколько домов на улицах 64-йй Армии, Козака, Минина. С 5 по 18 июня не будет горячей воды в нескольких домах на улице Кирова, Тополева. Это все Кировский район.

С 6 по 17 июня под отключение попадут дома в Красноармейском районе.

Воду обычно отключают с полуночи и до полуночи в указанные сутки. Как рассказали «КП-Волгоград» в «Концессиях Водоснабжения», иногда воду дают раньше указанной в графике даты.

Полный график отключений можно узнать здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

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