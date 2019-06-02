30-летняя волгоградка упала в автобусе из-за лихача

СЕГОДНЯ 10:45 2019-06-02T11:25:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В правилах дорожного движения есть термин: опасное вождение. И за него даже могут оштрафовать. Еще одной иллюстрацией к нему может служить небольшое ЧП на проспекте Ленина. Водитель за рулем автобуса №2 ехал в сторону Ворошиловского района. Возле перекрестка Комсомольской и проспекта общественный транспорт подрезал лихач – перестроился из ряда в ряд. Чтобы не столкнуться с легковушкой, шофер резко дал по тормозам. Из-за этого несколько человек в салоне упали. Одна из пассажирок – 30-летняя женщина – даже получила травму. На место происшествия вызвали медиков, которые отвезли ее в больницу, где оказали необходимую помощь.

Сейчас во всез обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. Также по видеорегистратору в автобусе, они смогут определить виновника ДТП. Лихача накажут.

ИСТОЧНИК KP.RU