2019-06-02T11:25:01+03:00
Происшествия

30-летняя волгоградка упала в автобусе из-за лихача

Водитель резко затормозил, чтобы избежать столкновения
Екатерина МАЛИНИНА
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"Скорая" отвезла пострадавшую в больницу."Скорая" отвезла пострадавшую в больницу.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В правилах дорожного движения есть термин: опасное вождение. И за него даже могут оштрафовать. Еще одной иллюстрацией к нему может служить небольшое ЧП на проспекте Ленина. Водитель за рулем автобуса №2 ехал в сторону Ворошиловского района. Возле перекрестка Комсомольской и проспекта общественный транспорт подрезал лихач – перестроился из ряда в ряд. Чтобы не столкнуться с легковушкой, шофер резко дал по тормозам. Из-за этого несколько человек в салоне упали. Одна из пассажирок – 30-летняя женщина – даже получила травму. На место происшествия вызвали медиков, которые отвезли ее в больницу, где оказали необходимую помощь.

Сейчас во всез обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. Также по видеорегистратору в автобусе, они смогут определить виновника ДТП. Лихача накажут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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