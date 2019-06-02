2019-06-02T10:07:18+03:00
Происшествия

Пьяный 18-летний водитель оставил друга умирать после аварии

Он не справился с управлением и врезался в дерево
Екатерина МАЛИНИНА
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Пассажиру потребовалась помощь медиков.Пассажиру потребовалась помощь медиков.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Авария произошла глубокой ночью в Даниловском районе. 18-летний вместе с 25-летним другом решили погонять по дорогам родного края. Парень, который совсем недавно получил права, решил продемонстрировать все свои умения шумахера. Его не смутило, что он едва держался на ногах после обильного возлияния накануне. Он сел за руль, товарища посадил рядом и отправился в сторону Михайловки. Но через пару километров не справился с управлением своей «пятерки», съехал на обочину и врезался в дерево. Сразу после ЧП он дал деру. Его не смутило, что его приятель получил серьезные ранения и нуждается в скорой медицинской помощи.

Водителя полицейские нашли через несколько часов. Теперь молодого человека привлекут к ответственности сразу по нескольким пунктам: за ДТП в состоянии алкогольного опьянения, за оставление места ДТП и оставление человека в опасности. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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