2019-06-02T09:55:37+03:00
Происшествия

Волгоградца, который обвинил мертвого друга в смертельной аварии, могут посадить на 9 лет

Он притворился пассажиром
Екатерина МАЛИНИНА
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В машине погибли три человека.В машине погибли три человека.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Следователи завершили расследование страшной дорожной аварии, которая произошла 12 января в Тракторозаводском районе. Ночью компания молодежи на «Ладе Гранте» летела по улицам города. На перекрестке Шурухина и Дегтярева молодой человек, сидевший за рулем, не справился с управлением и на огромной скорости врезался в остановившуюся на светофоре "Газель", которую откинуло вправо на автомобиль "Черри".В иномарке и ГАЗе пострадали четверо: ве мужчин и две женщины. А вот в салоне ваза на месте ЧП погибли сразу трое. 17-летняя девушка, и парни 21 и 24 лет. Водитель оказался сильно пьян. Когда на место приехала полиция, молодой человек был на заднем сидении. Он рассказал, что был пассажиром, а за рулем был его друг, которому и принадлежит авто. Никто в салоне уже не мог опровергнуть его слова.

Первыми возмутились родственники. У них оказались последние кадры с телефонов молодых ребят, на которых видно, что за рулем сидит как раз выживший. Да и остальные очевидцы подтвердили: парень сразу после аварии сел на заднее сиденье, а мертвого друга сделал водителем. Ложь вскрылась.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье: нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть трёх лиц. Следователи собрали все необходимые доказательства. Дело передают в суд. Волгоградцу грозит до 9 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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