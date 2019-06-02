2019-06-02T09:15:39+03:00
Общество

В Волгограде реабилитируют реку Царица

Власти объявили тендер на разработку проектной документации
Екатерина МАЛИНИНА
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Через пару лет река должна преобразиться полностью. Фото: Дмитрий ЛюбитенкоЧерез пару лет река должна преобразиться полностью. Фото: Дмитрий Любитенко
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Сейчас река Царица, которая протекает , находится в очень печальном состоянии. Заросшие камышом берега, мусор, которые периодически, несмотря на усилия экологов, появляется в округе, заиленое дно. Былая красота утеряна. Но ее можно восстановить. По крайней мере, власти собираются это делать. На госзакупках появился лот на изыскательные работы и проектную документацию по реабилитации реки. Цена 13,25 миллионов рублей.

После того, как документы будут у чиновников на руках, они отправятся в Москву, чтобы федеральная власть выделила средства на исполнение написанного на бумаге. После этого река должна превратиться в одно из самых красивых рек Волгограда. Здесь должны избавиться от лишней растительности, убрать мусор со дна, проработают и рельеф дна, чтобы повысить проточность , высадят деревья и травы, укрепят склоны.

СПРАВКА КП

Река Царица расположена на территории Волгограда и Городищенского района. Протяженность реки около 13 километров: от Студено-Яблоновки до района 2-й Продольной возле улицы Буханцева.

Сейчас берега Царицы заросли камышом и старыми кустами. Фото: Дмитрий Любитенко

Сейчас берега Царицы заросли камышом и старыми кустами. Фото: Дмитрий Любитенко

ИСТОЧНИК KP.RU

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