2019-06-01T17:38:27+03:00
Происшествия

Под Волгоградом уничтожили больше трех гектаров конопли

Запрещенное растение выкосили и перекопали
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Целлый "огород" дикорастущей конопли обнаружили в хуторе Нижнеяблочный.Целлый "огород" дикорастущей конопли обнаружили в хуторе Нижнеяблочный.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В Волгоградской области сейчас проходит операция «Мак». Цель - найти и уничтожить. Почти, как в боевиках, только в этом случае речь идет о плантациях конопли, которую стабильно выращивают в лесочках или у себя на грядках заядлые наркоманы. Так, в Котельниковском районе сотрудники полиции вместе с коллегами из районного отдела ФСБ и администрации нагрянули в хутор Нижнеяблочный, и обнаружили там целый «огород» дикорастущей конопли - площадью почти 200 квадратных метров.

- Более 1,5 тысяч кустов были уничтожены путем выкашивания и перепашки, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Всего же за сутки в ходе операции на территории Волгоградской области уничтожили столько подобных «грядок», что в общей сложности их площадь составила почти 3,5 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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