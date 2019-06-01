2019-06-01T15:27:28+03:00
Общество

Аэропорт Волгограда попал в ТОП-3 самых пунктуальных в мире

Нашей воздушной гавани досталось «серебро» в списке из ста
Наталья ГЛАЗУНОВА
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После глобальной реконструкции, которую получил волгоградский аэропорт к ЧМ-2018, он не перестает удивлять своими достижениями. За год он побил несколько рекордов: во время мундиаля обслужил максимальное для себя число пассажиров, открыл десятки новых направлений, потом его признали лучшим в России среди аэропортов в категории до 2 миллионов пассажиров в год. И вот международный успех - наш «Гумрак» стал вторым по пунктуальности среди аэропортов мира.

Рейтинг в сфере авиаперевозок составило и опубликовало британское аналитическое агентство OAG. В конкретном случае подвели данные за апрель 2019-го. Как раз по итогам апреля аэропорт Волгограда и попал в ТОП-3 из ста гаваней международного и регионального уровней. Показатель регулярности выполнения рейсов на вылет у нашей воздушной гавани составил 98,8%, плюс отсутствие отмененных рейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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