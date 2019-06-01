На полигоне под Волгоградом показали новую бронемашину разведки

СЕГОДНЯ 13:49 2019-06-01T13:51:04+03:00

В автомобиле есть пулемет и даже беспилотник

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На полигоне Прудбой, расположенном в Волгоградской области, сейчас проходят учено-методические сборы. Там руководящему составу и демонстрируют новейшие экземпляры военной техники. Например, как этот МТР-К.

Что это за «зверь»? Это новейшая машина технической разведки.

Фото с сайта Минобороны.

- Бронированный автомобиль с колесной формулой 4х4 и грузоподъемностью около 3 тонн. Вооружение машины – пулемет «Корд-С». машина способна развивать скорость более 100 километров в час, а топлива в баках хватает как минимум на 800 километров пути, - рассказывают «КП-Волгоград» подробности технической новинки в пресс-службе Южного военного округа.

Оснащена машина тоже по последнему слову техники. В ней установлены современные приборы навигации, радиационной и химической разведки, ночного видения, а также система кругового видеонаблюдения. Есть даже на борту беспилотный летательный аппарат.

Фото с сайта Минобороны.

- На таких машинах специалисты технических подразделений на поле боя смогут подъезжать к поврежденной или застрявшей технике, оценивать ее состояние и оказывать необходимую помощь, - поясняют в военном ведомстве.

Новейший МТР-К поступит на вооружение вооруженных сил РФ в 2020 году после проведения государственных испытаний.

ИСТОЧНИК KP.RU