«Не палите!»: МЧС предупреждает волгоградцев о чрезвычайной пожароопасности

СЕГОДНЯ 12:59 2019-06-01T13:03:44+03:00

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Сегодня только первый день лета - 1 июня, а столбик термометра в Волгоградской области уже зашкаливает: местами по региону он достигает отметки +36 градусов. В такую жару, конечно же, хочется в тенек на природу, а еще лучше - к водоему. Но МЧС призывает: если собираетесь на садовые участки или в места отдыха на природу, строго соблюдайте там требования пожарной безопасности!

Загорания растительности и мусора развиваются стремительно, особенно под воздействием жаркой и ветреной погоды, как стоит сейчас по всей территории Волгоградской области. Маленький костер может закончиться большим природным пожаром. А о результатах разгула такой стихии волгоградцы знают не понаслышке: когда огонь уничтожает на своем пути целые хутора и деревни.

- Волгоградцы, отнеситесь с ответственностью к соблюдению пожарной безопасности! Не поджигайте сухую траву, камыш, мусор. По возможности исключите розжиг костра. Помните, что одна лишь искра может привести к огромной беде! - напоминают в ГУ МЧС по региону. - Если вы заметили небольшое возгорание, не оставайтесь безразличны, попробуйте ликвидировать его подручными средствами. Вызывайте пожарную охрану по телефону «101» для любого оператора мобильной связи.

И себя берегите: не находитесь долго на солнце, пейте болльше жидкости, откажитесь от спиртного. Если почувствовали себя плохо, обращайтесь за медпомощью.

ИСТОЧНИК KP.RU