2019-06-01T12:46:26+03:00
Общество

Волгоградский школьник, искавший для мамы лекарство по всей стране, подарил хирургу куклу-сувенир

Иван Шитик поблагодарил новосибирского доктора, который прооперировал его больную мать
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Скрин с видеотрансляции церемонии "Народная премия 2019".Скрин с видеотрансляции церемонии "Народная премия 2019".
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«Спасибо, доктор!», - теперь уже в торжественной обстановке на большой сцене волгоградский школьник Иван Шитик поблагодарил новосибирского хирурга Кирилла Орлова за спасение его мамы. Волгоградцев пригласили в Новосибирск на вручение «Народной премии 2019».

Вот такие объявления, написанные от руки, Ваня расклеивал по домам, чтобы спасти маму. Фото - архив "КП"

Вот такие объявления, написанные от руки, Ваня расклеивал по домам, чтобы спасти маму. Фото - архив "КП"

Напомним, Ваня прославился на всю страну своим необычным, но трогательно искренним поступком. «КП-Волгоград» первой написала о том, что мальчик развесил по подъездам своего дома в Волгограде объявления, написанные от руки - «Помогите вылечить маму! Очень нужен Нимотоп». Благодаря этому объявлению о проблеме, с которой столкнулась семья, узнала вся страна. И буквально вся страна, помогала Ване искать редкое лекарство. Благодаря огласке, нашли не только препарат, но и хирурга, который бесплатно провел маме школьника сложнейшую операцию и вылечил.

31 мая Ваню и его маму пригласили на «Народную премию» НГС. Приехали волгоградцы не с пустыми руками. Ваня привез в подарок хирургу куклу, сделанную на заказ. Это мини-копия Орлова - медик со скальпелем в руках и хирургической одежде.

- Мы долго думали, чтобы такое подарить в благодарность доктору. Когда увидели куклу-медика, поняли, что это то, что нужно. В кабинете поставит — будет вспоминать Сидоровых из Волгограда, - цитируют маму Вани Шитика организаторы «Народной премии» НГС.

«Помогите вылечить маму!».Всего одно трогательное объявление, написанное ребёнком от руки... Оно спасло жизнь его маме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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