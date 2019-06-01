Самые злостные неплательщики алиментов живут в Городищенском районе

СЕГОДНЯ 12:07 2019-06-01T13:04:27+03:00

Тысячи волгоградцев бросают своих детей и даже алименты им не платят. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Судебные приставы Волгоградской области провели свое некое социалогическое исследование и выяснили, где в Волгоградской области больше всего злостным неплательщиков алиментов, а где с ними успешнее всего «борются», и кто он - среднестатический волгоградский алиментщик? Вот что выяснилось.

Женщин, которые задолжали своим детям алименты, больше всего в Камышинском районе, мужчин-должников - в Волжском. Краснооктябрьский район Волгограда - лидер по количеству неработающих должников, а работающих алиментщиков больше всего в Волжском. Город-спутник также отметился на «Алиментной карте Волгоградской области» как район, где больше всего приставы вынесли постановлений о запрете на вождение и на выезд за рубеж местным должникам.

Городищенский район отличился тем, что там больше всего алиментщиков, которые не платят своим детям. А в Красноармейском районе живут самые злостные должники: он лидер по уголовным делам за неуплату алиментов.

Инфографика УФССП по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU