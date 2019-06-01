В Волгограде накажут пенсионерку, которая за деньги прописала у себя 13 мигрантов

СЕГОДНЯ 11:17 2019-06-01T11:17:31+03:00

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В Волгоградскую область на лето устремляются тысячи мигрантов из стран ближнего зарубежья. Едут на заработки. Но, чтобы получить заветный трудовой патент, им необходима регистрация по месту пребывания. Этим и пользуются алчные местные жители. Например, 58-летняя жительница Советского района устроила себе дополнительный заработок на мигрантах. Причем прописывала их буквально «оптом». За деньги, конечно.

Вычислили эту «бизнесменшу» сотрудники подразделения по вопросам миграции Советского района Волгограда. Они решили наведаться к хозяйке дома по улице Джабаева, куда пришли «прописываться» сразу 13 гастарбайтеров.

Естественно, никакого жилья она им сдавать не собиралась. А получала от них деньги исключительно за фиктивную регистрацию.

- На волгоградку завели уголовное дело. Законодательством за подобные деяния грозит либо штраф в сумме до пятисот тысяч рублей, либо даже лишение свободы на срок до трех лет, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Накажут и мигрантов. Все они сняты с миграционного учета и выдворены из России. А в ГУ МВД по Волгоградской области напоминают: документы тщательно проверяются у всех приезжих иностранцев, проверяются все сведения, которые они предоставляют, в том числе и регистрацию. Так что не вздумайте преступать закон!

ИСТОЧНИК KP.RU