2019-06-01T11:17:31+03:00
Происшествия

В Волгограде накажут пенсионерку, которая за деньги прописала у себя 13 мигрантов

Гастарбайтеров лишили регистрации и выдворят из страны
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Волгоградскую область на лето устремляются тысячи мигрантов из стран ближнего зарубежья. Едут на заработки. Но, чтобы получить заветный трудовой патент, им необходима регистрация по месту пребывания. Этим и пользуются алчные местные жители. Например, 58-летняя жительница Советского района устроила себе дополнительный заработок на мигрантах. Причем прописывала их буквально «оптом». За деньги, конечно.

Вычислили эту «бизнесменшу» сотрудники подразделения по вопросам миграции Советского района Волгограда. Они решили наведаться к хозяйке дома по улице Джабаева, куда пришли «прописываться» сразу 13 гастарбайтеров.

Естественно, никакого жилья она им сдавать не собиралась. А получала от них деньги исключительно за фиктивную регистрацию.

- На волгоградку завели уголовное дело. Законодательством за подобные деяния грозит либо штраф в сумме до пятисот тысяч рублей, либо даже лишение свободы на срок до трех лет, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Накажут и мигрантов. Все они сняты с миграционного учета и выдворены из России. А в ГУ МВД по Волгоградской области напоминают: документы тщательно проверяются у всех приезжих иностранцев, проверяются все сведения, которые они предоставляют, в том числе и регистрацию. Так что не вздумайте преступать закон!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На полигоне под Волгоградом показали новую бронемашину разведки
«Не палите!»: МЧС предупреждает волгоградцев о чрезвычайной пожароопасности
Волгоградский школьник, искавший для мамы лекарство по всей стране, подарил хирургу куклу-сувенир
Самые злостные неплательщики алиментов живут в Городищенском районе
В Волгограде добавили автобусов на дачные маршруты
Под Волгоградом бабушка-водитель улетела в кювет
В Волгограде из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали жильцов
Штраф и матч без зрителей: «Ротор» наказали за спортдиректора, который обещал «найти и закопать» судей
Был пьян и сбежал: в Волжском поймали водителя, насмерть сбившего 80-летнего велосипедиста
В Михайловке молодой водитель насмерть сбил пенсионера
2 июня центр Волгограда перекроют для автомобилей
Жара: все волгоградские трассы закрыли для фур