В Волгограде добавили автобусов на дачные маршруты

СЕГОДНЯ 11:05 2019-06-01T11:05:39+03:00

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Дачный сезон в разгаре, волгоградцы устремились на свои «фазенды» за глотком чистого воздуха, за сочными ягодами и солнечными ваннами. И вот уже дачные автобусы штурмуют желающие отправиться за город. Чтобы снять напряжение на дачные маршруты решили добавить автобусов. В связи с чем откорректируют и их расписание.

- С 1 июня добавили автобусов на дачные маршруты в Волгограде, Урюпинске и Камышине, - уточняют в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

В Волгограде добавили 14 рейсов на трех маршрутах:

№ 103Э «Волгоград (ВгТЗ) – Дачи «Пичуга»,

№ 107 « Волгоград (ВгТЗ) – п. Ерзовая балка»

№ 131Э «Волгоград (ул. Землячки) – Дачи «Моторостроитель».

В Урюпинске добавлены четыре рейса на маршруте № 112 «Урюпинск (АС) – Дачи (Урюпинский район)».

В Камышине появилось еще четыре рейса на двух маршрутах: № 117 «Камышин (ЖДВ) – х. Карпунин» и № 118 «Камышин (ост. Молодежная) – Дачи «ХБК».

Подробное расписание добавленных рейсов и телефоны диспетчерских можно найти на сайте областного комитета транспорта.

Напомним, в Волгоградской области с 1 мая по 31 октября дачники могут пользоваться льготным тарифом на проезд по социальным проездным.

ИСТОЧНИК KP.RU