Под Волгоградом бабушка-водитель улетела в кювет

СЕГОДНЯ 10:53 2019-06-01T10:53:37+03:00

Пенсионерка пошла на рискованный обгон, не справилась с управлением и перевернулась в кювет. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

За сутки в авариях на волгоградских трассах пострадали 8 человек, в том числе двое детей

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За минувшие сутки в Волгоградской области произошло 8 ДТП с пострадавшими. Восемь человек, в том числе и двое детей оказались на больничной койке. А все из-за невнимательности водителей. Так, в Камышинском районе едва жива осталась 65-летняя женщина. Она мчалась за рулем своего «Хендэ Крета» по трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград», пошла на рискованный обгон и не справилась с управлением. Итог печален - машину улетела в кювет, где несколько раз перевернулась. Женщину увезли с места аварии в больницу с многочисленными травмами.

А в Новоаннинском районе на трассе Р-22 «Каспий» трассы 29-летний житель Саранска на «ГАЗели» врезался в едущий впереди «Ниссан Кашкай». А в легковушке был 42-летний житель Борисоглебска и 11-летний мальчишка. Именно ребенок и получил ушибы.

Еще один ребенок - 5-летняя девочка оказалась в больнице с травмой головы по вине 47-летней автоледи на «Киа Спортаж», которая врезалась в припаркованную у обочины «Дэу Нексию» (где и находился ребенок).

ИСТОЧНИК KP.RU