В Волгограде из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали жильцов

СЕГОДНЯ 10:41 2019-06-01T10:41:32+03:00

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Лето для жителей пятиэтажки из Дзержинского района Волгограда началось в буквальном смысле горячо: утром 1 июня в доме вспыхнул пожар. Тревожное сообщение спасателям поступило примерно в половине пятого утра. Пожар вспыхнул в многоэтажке по улице Новодвинская. Загорелись вещи в коридоре двухкомнатной квартиры, и весь дым стремительно стал распространяться по всему подъезду. Поэтому первым делом по приезду на месте ЧП пожарные эвакуировали жильцов подъезда. Десять человек оказались на улице из-а виновника происшествия.

К счастью, все обошлось благополучно. Никто не пострадал. Огонь потушили довольно быстро.

- Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону.

Кстати, минувшая ночь выдалась у волгоградских спасателей не менее жаркой. Дважды они выезжали на тушение автомобилей. Сначала в Тракторозаводском районе загорелась «ГАЗель», а в 01.30 в Новониколаевском районе Волгоградской области на 651 км трассы Р-22 «Волгоград - Москва» у фуры загорелось колесо. Обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU