Был пьян и сбежал: в Волжском поймали водителя, насмерть сбившего 80-летнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 09:46 2019-06-01T09:47:16+03:00

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Окровавленного чуть живого 80-летнего дедушку, который лежал у обочины дороги, обнаружили случайные прохожие. Это они вызвали «скорую» помощь и полицию, потому как очевидно было - пенсионера сбила машина. Его сбили и бросили умирать. Рядом лежал покореженный велосипед. К сожалению, несмотря на все усилия медиков, дедушка скончался от полученных травм в больнице. Случилось это 25 мая.

Полиция тут же объявила в розыск водителя - виновника ДТП. Камеры видеонаблюдения запечатлели момент аварии. Дедушку сбила «семерка». Водитель вышел из машины, посмотрел на пострадавшего, после чего сел и уехал. Но его нашли. Им оказался 38-летний волжанин. Он был пьяным. В гараже обнаружили и машину с характерными для ДТП повреждениями.

В гараже обнаружили и его побитую "семерку".Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Кроме этого, выяснилось, что ранее этот мужчина уже был лишен прав за управление автомобилем в нетрезвом виде, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону. - На виновника ДТП завели уголовное дело. По ходатайству следствия задержанного заключили под стражу, ему грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU