В Михайловке молодой водитель насмерть сбил пенсионера

СЕГОДНЯ 09:30 2019-06-01T09:30:40+03:00

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Последний день этой весны - 31 мая - оказался последним и для 66-летнего пенсионера из Михайловки. Он погиб под колесами легковушки. Произошло трагическое ДТП в городе Михайловка Волгоградской области примерно в 23.30. 21-летний парень на «ВАЗ-21124» ехал по пустому городу и, видимо, в темноте не заметил вышедшего на дорогу пожилого мужчину. Тем более, что переходил он проезжую часть вне пешеходного перехода. На пересечении улиц Пархоменко и Белорусская он сбил мужчину. Водитель сам вызвал полицию и «скорую помощь». Когда приехали медики, пенсионер был еще жив, но в больнице он скончался от полученных травм.

А в Ворошиловском районе Волгограда под колесами «КАМАЗа» оказалась 82-летняя старушка. Бабушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу напротив дома № 1А по улице Циолковского, когда грузовик сбил ее. К счастью, водитель вовремя успел затормозить и удар был не сильным. Бабушку с травмами увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU