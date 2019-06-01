2 июня центр Волгограда перекроют для автомобилей

СЕГОДНЯ 09:15 2019-06-01T09:15:27+03:00

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В это воскресенье, 2 июня, в Волгограде пройдут праздничные мероприятия, посвященные 100-летию священномученика Николая Попова. Утром волгоградцев разбудит колокольный звон, к которому присоединятся все храмы города. А после верующие пройдут Крестным ходом с мощами святого, а завершится шествие Божественной литургией под открытым небом на площади Павших Борцов. Чтобы обезопасить всех участников этих мероприятий, на несколько часов перекроют движение по центральным улицам Волгограда.

Колонна Крестного хода начнет движение от Свято-Духова монастыря на улице Рокоссовского, затем пройдет по улице Невской, Комсомольскому путепроводу, повернет на улицу Мира к строящемуся храму Александра Невского. Эти улицы будут перекрыты по маршруту следования колонны.

А площадь перед храмом - в границах улиц Краснознаменской, Коммунистической, Комсомольской и проспекта Ленина будет закрыта для транспорта с 06.00 до 10.00.

- Волгоградцам не следует оставлять личный транспорт на указанных улицах, а также на улицах Чапаева (от улицы Рокоссовского до улицы Аральской). Это требование связано с обеспечением безопасности в ходе проведения шествия. Оставленные в зоне действия пешеходного режима автомашины после 20.00 1 июня до 14.00 2 июня будут перемещены на другие городские территории, - сообщают «КП-Волгоград» в мэрии.

А чтобы волгоградские водители сориентировались, поставят временные ограничительные дорожные знаки по пути следования Крестного хода и на площади Борцов.

- Муниципальный общественный транспорт, маршруты которого проходят по указанным улицам, продолжит работу в измененных границах, объезжая пешеходные зоны, - уточняют в администрации Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU