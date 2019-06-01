Жара: все волгоградские трассы закрыли для фур
Лето пришло в Волгоградскую область с тополиным пухом и палящим солнцем. Сегодня днем, 1 июня, по данным синоптиков, температура воздуха ожидается выше плюс 32 градуса. От такой жары плавится асфальт, и чтобы большегрузы не раздавили новое покрытие на трассах, их вынуждены закрыть для фур. Как сообщают «КП-Волгоград» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, 1 июня будут закрыты для тяжелых машин все волгоградские трассы федерального значения.
В частности, ограничения действуют на следующих трассах:
- Р-22 «Каспий» (включая Подъезд к г.Элиста)
- Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград
- А-260 Волгоград-Каменск – Шахтинский – границей с Украиной
- А-270 Новошахтинск - граница с Украиной
- А-135 Подъездная дорога от М-4 «Дон» к Ростову-на-Дону: Северный подъезд, Южный подъезд, Западный подъезд.
Запрет для фур действует с 10 утра до 10 вечера.
Согласно прогнозам Гидрометцентра, такая жара может сохраниться в регионах в ближайшие дни. И вероятнее всего ограничения будут действовать, пока температура воздуха хоть немного не снизится. Так что придется дальнобойщикам перейти на ночной график работы.
ИСТОЧНИК KP.RU