Жара: все волгоградские трассы закрыли для фур

СЕГОДНЯ 09:00 2019-06-01T09:03:02+03:00

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Лето пришло в Волгоградскую область с тополиным пухом и палящим солнцем. Сегодня днем, 1 июня, по данным синоптиков, температура воздуха ожидается выше плюс 32 градуса. От такой жары плавится асфальт, и чтобы большегрузы не раздавили новое покрытие на трассах, их вынуждены закрыть для фур. Как сообщают «КП-Волгоград» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, 1 июня будут закрыты для тяжелых машин все волгоградские трассы федерального значения.

В частности, ограничения действуют на следующих трассах:

- Р-22 «Каспий» (включая Подъезд к г.Элиста)

- Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград

- А-260 Волгоград-Каменск – Шахтинский – границей с Украиной

- А-270 Новошахтинск - граница с Украиной

- А-135 Подъездная дорога от М-4 «Дон» к Ростову-на-Дону: Северный подъезд, Южный подъезд, Западный подъезд.

Запрет для фур действует с 10 утра до 10 вечера.

Согласно прогнозам Гидрометцентра, такая жара может сохраниться в регионах в ближайшие дни. И вероятнее всего ограничения будут действовать, пока температура воздуха хоть немного не снизится. Так что придется дальнобойщикам перейти на ночной график работы.

ИСТОЧНИК KP.RU