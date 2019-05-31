2019-05-31T21:46:54+03:00
Общество

Волгоградка Ульяна Клюева, которая с другими детьми просит отремонтировать бассейн, снова стала чемпионкой страны

Девочка победила на первенстве в Казани
Екатерина МАЛИНИНАНаталья ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Ульяна завоевала серебро и золото чеспионата страны (слева). Фото: из архива героя публикацииУльяна завоевала серебро и золото чеспионата страны (слева). Фото: из архива героя публикации
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Волгоградские пловцы и прыгуны в воду в числе самых сильных по стране. В их число входит и Ульяна Клюева. Девушка выигрывает не только российские, но и международные соревнования. Спортсменка, умница, красавица. Девушка 31 мая на первенстве страны по прыжкам в воду взяла заслуженное первое место, а накануне - "серебро". Теперь волгоградка будет представлять страну на международном уровне.

Первое место девушка завоевала не благодаря, а вопреки. На днях она и еще десятки спортсменов обратились к Владимиру Путина через видеоролик. Они рассказали, что им негде заниматься. Бассейн отправили на ремонт четыре года назад, но так до конца и не сделали, хотя обещали прямо к ЧМ-2018. Юные спортсмены ездят в Волжский, но там нет вышек и нет условий для полноценных занятий. Ульяна вынуждена тренироваться в других городах, чтобы держать себя в хорошей форме и оставаться на высоком уровне.

Сама Ульяна учится в 11 классе. Девушка одновременно тренируется, готовится к ЕГЭ. На обычный отдых обычного подростка у нее практически не остается времени. Но прыгать Уля любит и спорт по настоящему ее увлек. Это дает свои плоды. Ульяна в числе лучших спортсменов в Европе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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