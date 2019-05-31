2019-05-31T20:26:50+03:00
Общество

Жителям Краснооктябрьского района дали воду

Сотрудники «Концессий водоснабжения» устранили неполадки на насосной станции
Екатерина МАЛИНИНА
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К 8 часам вечера воду дали во всех дома.К 8 часам вечера воду дали во всех дома.
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Отсутствие холодной воды для волгоградцев – настоящее испытание. На солнце столбик термометра поднимается до +40. Но жители семи улиц в Краснооктябрьском районе не смогли охладиться после жаркой улицы. Вода в их квартирах исчезла у них днем в пятницу. «Концессии водоснабжения» объяснили отсутствие ресурса проблемами на насосной станции – произошел скачок системы электроснабжения водопроводной.

Компания организовала подвоз воды. Но к вечеру бочки уже не потребовались. Ремонтная бригада достаточно быстро восстановила штатную работу насосной.

- Благодаря оперативной работе всех служб компании, в оперативном режиме удалось восстановить работу всех вышедших из строя насосных агрегатов. В 20:00 все насосные агрегаты были выведены на штатный режим работы, давление в магистралях и подача воды, - сообщили «КП-Волгоград» в «концессиях».

ИСТОЧНИК KP.RU

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