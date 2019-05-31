2019-05-31T19:50:44+03:00
Происшествия

Кто виноват: в сети появилось видео утренней аварии на 7-й Гвардейской

В ДТП пострадали два человека
Екатерина МАЛИНИНА
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В аварии двое пострадавших.В аварии двое пострадавших.
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Жесткая авария на 7-й Гвардейской произошла около восьми утра 31 мая. Участниками стали два «Ниссана». К вечеру на официальной странице ГКУ ВО "Безопасный регион"в «контакте» появилось видео. И вызвало бурное обсуждение у пользователей. Ведь судя по записи с камер наблюдения на перекрестке, "Ниссан" ехал со стороны центра.

Водитель заметил желтый мигающий и увеличил скорость, чтобы проскочить пересечение дорог. В это время водитель второй иномарки стал поворачивать с улицы Ленина на улицу 7-я Гвардейская. Один летел на желтый, второй не убедился, что все машины завершили маневр. Как итог: молодая женщина и мужчина, которые были за рулем автомобилей, попали в больницу с сотрясением головного мозга.

Авария вызвала большую пробку в центре. Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах ДТП. Полицейские еще раз напоминают о соблюдении ПДД: будьте аккуратны и вежливы на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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