Волгоградцы устраивают скандалы в СТ из-за закрытых форточек

СЕГОДНЯ 18:41 2019-05-31T18:41:45+03:00

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В жару самым прохладным транспортом считается скоростной трамвай. Скорость он развивает приличную, а открытые форточки гоняют воздух хоть и теплый по всему салону. В общем, красота при 40 градусах на солнце. Но на днях кондукторы стали просить пассажиров закрывать окна, когда трамвай двигается в тоннеле. Для многих волгоградцев это было удивительной просьбой. До этого вагоны ездили всегда с открытыми форточками. Началась целая «война» между пассажирами и кондукторами. Сотрудник «Метротранса» окна закрывает, а люди, изнывающие от жары, их открывают.

- Это приказ сверху, я тут не причем, - пытается отбиваться от нападок уставших пассажиров кондуктор.

Но как оказалось, окна действительно надо закрывать.

- Делается это в целях соблюдения требований транспортной безопасности, а также позволяет исключить попадание личных вещей пассажиров в тоннель. Отметим, что летом на подземных станциях линии СТ и непосредственно в трамваях, во время движения в тоннельной части, температура воздуха составляет 18-20 градусов, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

То есть кондуктор действует по закону. Вполне возможно, был какой-то инцидент, после которого решили выполнять это правила в обязательном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU