Семь улиц на севере Волгограда остались без воды

СЕГОДНЯ 16:47 2019-05-31T16:47:42+03:00

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Днем 31 мая жители сразу нескольких улиц в Краснооктябрьском районе Волгограда остались практически без водоснабжения. Кое-где у жильцов на первых этажах холодная вода еще бежит тоненькой струйкой, а вот у их соседей сверху из кранов уже доносится только шипение. В «Концессии водоснабжения» занимаются решением этой проблемы. Говорят, внештатная ситуация произошла из-за скачка в системе электроснабжения водопроводной насосной станции.

- Причины аварии устанавливаются. Сейчас подача воды осуществляется на пониженном давлении. При этом на работу котельных и ЦТП Краснооктябрьского района ЧП не повлияло. Горячее водоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме, - уточняют в «Концессии водоснабжения».

К домам, которые затронуло происшествие, подвезут питьевую воду в бочках. График движения водовозок опубликован на сайте компании «Концессии водоснабжения».

- Компания приносит свои извинения потребителям. Специалисты предпринимают все усилия для скорейшего восстановления водоснабжения в штатном режиме, - добавляют в «Концессий водоснабжения».

СПРАВКА

Список адресов, где вода пождается на пониженном давлении:

Проспект Металлургов, 37;

улица Богунская, 29, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 38, 39, 41;

улица Северный Городок 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6;

улица Качалова, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 48а, 50, 52;

улица Поддубного, 3, 5, 6а, 7, 8, 9, 13, 15;

улица Туманяна 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39;

улица Еременко, 9а.

ИСТОЧНИК KP.RU