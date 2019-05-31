2019-05-31T16:26:51+03:00
Происшествия

Омича, угнавшего в Волгограде два внедорожника, отправили в колонию на 3,5 года

Воришка взламывал сигнализацию с помощью специального устройства
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На скамье подсудимых Краснооктябрьского райсуда Волгограда оказался 37-летний житель Омска. К нам он приехал не как турист, а с целью нажиться. Он воровал дорогие внедорожники.

Мужчине явно приглянулась машина «Mitsubishi Pajero Sport». В феврале 2018-го он угнал один такой внедорожник. А летом - второй. Для вскрытия использовал специальное техническое устройство, с помощью которого он отключал сигнализацию, после чего проникал в салон, запускал двигатель и уезжал.

Первую украденную иномарку он продал. А вторую решил оставить себе. А чтобы ее не вычислили, он вырезал часть рамы с идентификационным номером автомобиля и заменил на деталь с номером от другой машины. И стал на нем разъезжать.

Правда, катался недолго. Угонщика поймали.

- Следователи СЧ СУ УМВД России по Волгограду смогли собрать все факты, подтверждающие вину хитрого вора. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, а суд приговорил к 3,5 годам колонии общего режима, - рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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