В Астрахани на крупной взятке поймали начальника отдела полиции

СЕГОДНЯ 15:52 2019-05-31T15:53:03+03:00

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Есть пословица: «Закон, что дышло: куда повернёшь, туда и вышло». А есть полицейские, которые эту пословицу применяют на практике. Как, например, начальник следственного отделения полиции и он же заместитель начальника ОМВД России по Наримановскому району Астраханской области, который пообещал за деньги смягчить наказание за серьезное преступление.

У него в производстве находилось дело: местного жителя обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью астраханцу. Преступление жестокое, и наказание грозит суровое. Но страж порядка заверил адвоката, который защищал интересы подсудимого, что может смягчить ему наказание за 400 тысяч рублей. Мол, если мать подсудимого согласна на такие условия, пусть платит. И женщина согласилась. Деньги начальнику ОМВД привез адвокат.

Взяточника задержали как раз при передаче ему денег адвокатом. Фото СУ СК по Астраханской области.

- Днем 19 февраля текущего года при передаче денежных средств обоих и задержали сотрудники УФСБ России по Астраханской области. На данный момент вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области уже завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере, а адвоката - в посредничестве во взяточничестве, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

Дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU