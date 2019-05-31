В Волгограде грузовик столкнул троллейбус на фуру

СЕГОДНЯ 15:30 2019-05-31T15:34:01+03:00

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Днем на севере Волгограда движение транспорта по Второй Продольной магистрали буквально остановилось. А все из-за ДТП с участием сразу трех автомобилей, да еще каких - столкнулись два грузовика и троллейбус. Машины в прямом смысле загородили всю дорогу - ни обойти, ни объехать. Слава Богу, никто не пострадал.

Случилась авария 31 мая примерно в 13.10 недалеко от остановки общественного транспорта «Колхозный рынок». В аварию попал троллейбус №9. Причем он вместе с пассажирами оказался зажат между грузовиками.

По предварительным данным водитель грузовика, двигаясь по крайней левой полосе, не выдержал безопасную боковую дистанцию и «подрезал» троллейбус. Водитель «рогатого» попытался уйти от столкновения, но машину снесло на грузовик, который в этот же момент ехал по крайней правой полосе.

- Пострадавших в результате столкновения нет. Машины получили механические повреждения. В короткие сроки участники освободили полосы для движения, задержки в работе электротранспорта не было, - уточнили «КП-Волгоград» в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU