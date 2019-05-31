В Волгоградской области из-за жары закрыли для фур трассу «Каспий»

СЕГОДНЯ 15:05 2019-05-31T15:11:38+03:00

Придется дальнобойщикам ночами наверстывать упущенное время, а днем отсыпаться и спасаться от жары в кабинах. Фото: Тимур ХАНОВ

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Последний день весны, 31 мая, выдался в Волгоградской области очень жарким: природа уже намекает - впереди лето. Столбик термометра с самого утра стал подползать к тридцатиградусной отметке, а потом и вовсе достиг значений +32…+33 градуса. От такого пекла плавится не только мороженое, но и асфальт. Поэтому в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград приняли решение закрыть для фур трассы в Ростовской и Волгоградской областях.

С 10.00 до 22.00 ограничения действуют на следующих трассах в Ростовской области: А-270 Новошахтинск - граница с Украиной, А-135 Подъездная дорога от М-4 «Дон» к Ростову-на-Дону: Северный подъезд, Южный подъезд, Западный подъезд.

В Волгоградской области ограничено на автодорогах Р-22 «Каспий» и подъездная дорога от Р-22 «Каспий» к городу Элиста.

В ФКУ Упрдор Москва-Волгоград напоминают, что они вправе вводить ограничительные меры период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий. Таким образом, дорожники пытаются уберечь трассы от образования дефектов и разрушения.

ИСТОЧНИК KP.RU