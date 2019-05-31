1 июня в Волгоградской области запретят продажу спиртного
Завтра, 1 июня в России отмечают День защиты детей. Все праздники, открытия, фестивали - в их честь. В городе будет много детворы и нетрезвым взрослым товарищам на этом празднике детства не место. Поэтому 1 июня в Волгоградской области действует запрет на продажу спиртного. Запрет распространяется на продажу любого алкоголя, включая пиво и напитки на его основе.
Так что, в эту субботу в магазинах, супер и гипермаркетах нельзя будет купить «горячительные напитки». Действует запрет с 8.00 до 16.00.
Нарушителям грозит немалый штраф. Для должностных лиц от двадцати тысяч рублей, для юридических – от сорока тысяч. Напомним также, что за продажу спиртного несовершеннолетним штраф еще жестче - до полумиллиона рублей.
На предприятия общественного питания первоиюньский запрет, правда, не распространяется. Так что кафе и рестораны смогут угостить клиента не очень крепкими напитками.
ИСТОЧНИК KP.RU