1 июня в Волгоградской области запретят продажу спиртного

СЕГОДНЯ 13:24 2019-05-31T13:25:00+03:00

Запрет на продажу действует на все "горячительные напитки" с 8.00 до 16.00. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В День защиты детей в регионе будет действовать «сухой закон»

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Завтра, 1 июня в России отмечают День защиты детей. Все праздники, открытия, фестивали - в их честь. В городе будет много детворы и нетрезвым взрослым товарищам на этом празднике детства не место. Поэтому 1 июня в Волгоградской области действует запрет на продажу спиртного. Запрет распространяется на продажу любого алкоголя, включая пиво и напитки на его основе.

Так что, в эту субботу в магазинах, супер и гипермаркетах нельзя будет купить «горячительные напитки». Действует запрет с 8.00 до 16.00.

Нарушителям грозит немалый штраф. Для должностных лиц от двадцати тысяч рублей, для юридических – от сорока тысяч. Напомним также, что за продажу спиртного несовершеннолетним штраф еще жестче - до полумиллиона рублей.

На предприятия общественного питания первоиюньский запрет, правда, не распространяется. Так что кафе и рестораны смогут угостить клиента не очень крепкими напитками.

ИСТОЧНИК KP.RU