В Волгограде после ремонта открыли детскую поликлинику при перинатальном центре №2

СЕГОДНЯ 12:58 2019-05-31T12:58:02+03:00

Теперь здесь есть детский уголок, зона отдыха и call-центр для записи пациенток

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Ко Дню защиты детей лучший подарок в Волгограде сделали в Волгоградском областном перинатальном центре №2: здесь после ремонта открыли обновленную детскую поликлинику.

- После ремонта в поликлинике появились комфортная зона отдыха и детский уголок, что особенно важно для волгоградок, которые приезжают сюда на прием из отдаленных районов. Появился call-центр и инфомат, что позволит как можно быстрее записаться на прием. Поликлиника активно внедряет стандарты бережливого производства, - говорят в областной администрации.

Кстати, свою работу детская поликлиника не прекращала ни на день: всн ремонтные работы шли в процессе. Сегодня здесь ведут прием акушеры-гинекологи, генетики, цитогенетики, пренатологи. Четыре врача ультразвуковой диагностики работают на аппаратах экспертного класса, оснащенных специальными программами с возможность 3D, 4D-томографии.

- Средняя посещаемость поликлинического подразделения и медико-генетической консультации составляет 60 человек в день. За 2018 год проведено 13854 экспертиз, за четыре месяца 2019 года — 4526, - приводят несколько цифр в облздраве.

В управлении обещают, что принципы «Бережливой поликлиники» внедрят во всех медучреждениях области уже к 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU