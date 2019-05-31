Волгоградцу грозит арест за купленные в сети военные награды

СЕГОДНЯ 12:08 2019-05-31T12:08:48+03:00

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В нашей стране запрещено покупать и продавать государственные награды. Да и с моральной точки зрения это низко - торговать жизненными ценностями. Но увлеченных коллекционеров это не останавливает. Они ищут все возможные способы приобрести раритетные вещи. Например, 41-летний волгоградец нашел в Интернете выставленные на продажу награды военных лет. И купил. А когда пришел получать заветную посылку на почту, его уже поджидали там сотрудники Краснооктябрьского отдела полиции и регионального УФСБ.

- В посылке, которая была адресована волгоградцу, оперативники изъяли два ордена Красной звезды и орден Великой Отечественной войны, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону. - Все изъятые предметы, согласно заключения эксперта по культурным ценностям Министерства культуры РФ, являются государственными наградами.

Теперь волгоградский коллекционер проходит по уголовному делу по статье «Приобретение официальных документов и государственных наград». И грозит ему за это - арест сроком до 3 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU