Жильцам двух коттеджей в Волгограде отключили воду за долги

СЕГОДНЯ 11:24 2019-05-31T11:24:55+03:00

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Жильцы двух двухэтажных коттеджей на улице Карской в Дзержинском районе Волгограда лишились воды. Отрезали дома от водоснабжения за долги. По данным ресурсоснабжающей организации, не платят за коммунальный ресурс здесь с 2015 года. За это время сумма долга по двум домовладениям выросла до 28 и 60 тысяч рублей, а в сумме принципиальные неплательщики задолжали 88 тысяч рублей. В пересчете на нынешние цены это 3883 кубометра воды. С учетом повышения тарифов куда больше. И это далеко не единственный случай. Жители 17 тысяч домов частного сектора Волгограда задолжали за воду 92 миллиона рублей.

- На протяжении 47 месяцев мы неоднократно уведомляли хозяев о необходимости оплатить счета, обращались в суд, а затем, уже с решениями суда, - в службу судебных приставов, - сообщили «КП-Волгоград» в компании «Концессии водоснабжения». - Как только жильцы оплатят просрочку, водоснабжение возобновится.

ИСТОЧНИК KP.RU