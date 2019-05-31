2 июня в честь 65-летия вокзала Волгоград-1 дадут «Праздничный гудок»

СЕГОДНЯ 10:54 2019-05-31T10:54:58+03:00

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Железнодорожный вокзал Волгоград-1 построили в 1954 году. В этом году исполняется 65 лет со дня его открытия. По такому поводу ровно в полдень 2 июня 2019 года в честь дня рождения вокзала прозвучит «Праздничный гудок». Подадут «голос» все локомотивы волгоградских поездов и электричек.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ПривЖД, отметят событие и небольшим концертом. Студенты железнодорожного техникума выступят на ступенях центрального входа в вокзал в понедельник, 3 июня 2019 года. Начало в 12 часов.

Здание вокзала Волгоград-1 построили по проекту архитекторов Куровского и Брискина. Сейчас это памятник величавой архитектуры тех времен. В здании три этажа, которые венчает башня с часами диаметром четыре метра. Высота вместе со шпилем - 67 метров.

В 2013 году здесь произошел теракт, смертник подорвал себя на входе. После здание реконструировали, восстановив пострадавшие элементы росписи и лепнины. Модернизация волгоградского вокзала продолжается до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU