В Астрахани браконьер обкидал полицейских черной икрой

СЕГОДНЯ 10:47 2019-05-31T10:48:46+03:00

В машине было три мешка рыбы. Фото: УМВД по Астраханской области

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В Астраханской области продолжается операция «Путина». Браконьеров ловят на реках и потоках, на дорогах. Правда, кто-то отчаянно пытается избежать наказания, даже когда пойман с поличным.

Сотрудникам ДПС поступила информация: по дороге «Лесное - Забурунное - Вышка» едет Нива, груженная рыбой и икрой. Когда полицейские увидели авто, то попытались остановить. Но водитель проигнорировал требование и дал по газам. Преследование машины привело всех в село Рынок. Понимая, что личной встречи с оперативниками все-таки не избежать, 46-летний мужчина выбежал из салона и стал выкидывать самый ценный груз, за который светит большой срок. В сотрудников полиции полетела пакеты с черной икрой. Один из них угодил на капот патрульной машины.

За 12 килограммов икры астраханцам грозит реальны срок.Фото: УМВД по Астраханской области

В этом время пассажир тоже покинул машину. Но обуться не успел. Так и бежал босиком от догоняющих его силовиков.

В итоге двоих нарушителей все же поймали. Следственно-оперативная группа изучила содержимое машины и нашла 3 мешка с щукой, сазаном, сомом и краснопёркой общей массой 120 килограммов. Вы выброшенных пакетах было 12 килограммов черной икры. Ущерб природе составил сотни тысяч рублей.

Часть икры угодила в машину.Фото: УМВД по Астраханской области

В отношении мужчин возбудили уголовное дело за незаконную добычу и оборот особо ценных водных биоресурсов, - сообщили «КП-Волгоград» в УМВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU