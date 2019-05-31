2019-05-31T10:13:00+03:00
Происшествия

Полторы тысячи волгоградцев остались без света из-за любителей цветного металла

Они украли оборудование на двух подстанциях
Екатерина МАЛИНИНА
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Без электричества сидели полторы тысячи волгоградцев.Без электричества сидели полторы тысячи волгоградцев.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Непредвиденный «час земли» устроили для жителей Урюпинского района несколько нехороших товарищей, позарившихся на оборудование на двух подстанциях волгоградского филиала "Россети Юг". В домах полутора тысяч человек погас свет. Местные жители оборвали аварийный телефон. На место выехали несколько бригад. Они и зафиксировали кражу. Удивительно, что никто из воров не пострадал – напряжение там огромное. Общая сумма ущерба 1,2 миллиона рублей. Сейчас в ЧП будут разбираться сотрудники полиции.

Электроснабжение восстановили через несколько часов. Кстати, под угрозой отключения были сотни жителей в Михайловскм районе.

"Россети Юга" еще раз просят всех волгоградцев: если вы увидели или вам стало известно о краже на электрообъектах, сообщите об этом по телефону доверия (8442) 96-45-50. Тем самым вы не допустите возможных массовых ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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